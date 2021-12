LIVE - Spalletti: "Infortuni? Sceglierò tra chi rimane, senza paura! Atalanta? O sei pilota o ti portano in giro! Rosa lunga, ma altre di più"

Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, il Napoli torna al Maradona per ricevere l'Atalanta. Quest'oggi alle 14.30, come di consueto, il tecnico Luciano Spalletti presenterà la gara in conferenza stampa da Castel Volturno. Potete seguire ovviamente la diretta testuale su Tuttonapoli.net

14.33 - Inizia la conferenza stampa

Ha sempre parlato di rosa lunga, ora però ci sono tantissimi infortuni. Come si fa?

"Si fa bene, nel senso che scegliamo con quelli che restano. E' fondamentale stare uniti e proteggere la squadra che nelle difficoltà ha già dimostrato quanto ha a cuore questa maglia e lo si vede ogni giorno in allenamento. Ogni tanto scherzando dico 'guarda che ti faccio giocare' a quelli che restano, ora capita l'occasione e non c'è situazione migliore per vedere se ci si lascia spaventare o si vuole andare a trovare nuove energie e risorse. E' fondamentale avere bene in testa, come un chiodo fisso, che noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità, noi! Nostra e di tutti quelli che ci stanno vicini, noi siamo l'unico mezzo!"

Atalanta nelle ultime 8 ha fatto più punti di tutti, senza 5 titolari come si fa? Sarebbe un colpo Scudetto?

"Si passa da un eccesso all'altro, si vuole dire che è quasi impossibile e poi ci accostate allo Scudetto, si può stare al vostro gioco, ma noi siamo partiti per obiettivi ben chiari e poi strada facendo vedremo che tipo di viaggio porteremo avanti. L'Atalanta è un cliente molto scomodo, sono costruiti bene, quando si parla di rosa forte, io lo dico, poi c'è chi non lo dice ma ce l'ha, anzi se vedete bene come copertura doppia dei ruoli ce ne sono alcune molto più forti di noi, poi noi abbondiamo davanti, ma per completezza di rosa noi stiamo bene, non ci garba dire il contrario, ma ce ne sono altre più a posto. L'Atalanta è completa, tosta, noi abbiamo caratteristiche che possono creargli problemi, bisogna vedere come pilotare la partita, o la conduci o diventi un passeggero della partita e loro ti portano in giro".

Arrabbiato per gli infortuni e la squalifica per due turni?

"Il mio stato d'animo è sempre lo stesso. Per la squalifica è chiaro che faccio fatica a sopportarlo, vengo cancellato dal mio mondo, quello in cui vivo, io vivo per allenare e stare con la squadra, poi la riflessione è che quando io spendo tempo nelle riunioni che comportamento dobbiamo avere in campo, in panchina, anche a chi sta fuori o allo staff, io gli chiedo un certo comportamento, ai giocatori di non cadere nelle provocazioni, accettare gli errori arbitrali, come li posso fare io su un cambio o tatticamente. Io pagherò la multa alla squadra per questo, io lo chiedo a loro e stavolta dovrò pagarla io, bisogna sapersi trattenere. Mi dispiace, a me piace vivere da dentro la partita. Poi sugli infortunati, capita, ogni partita con questi tempi così ravvicinati è un viaggio verso l'ignoto, non sai cosa può succedere. Dicemmo pure che il 2-0 non ti metteva al sicuro, cambiano 5 uomini e diventa un'altra partita. Noi siamo sotto tempesta, oltre agli infortuni abbiamo avuto anche il Covid e abbiamo messo gente che 3 giorni prima aveva il Covid e diventa dura".