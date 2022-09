LIVE - Spalletti: "Mi sono operato ieri, ho saltato solo un allenamento", Di Lorenzo: "In campo senza paura, hanno due gambe come noi!"

Potrete seguire tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net.

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Liverpool che aprirà il gruppo A. Il tecnico interverrà alle ore 13.30 dal Konami Training Center di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa, affiancato dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Tuttonapoli.net vi proporrà in tempo reale le dichiarazioni

13.32 - Arrivano i protagonisti, Luciano Spalletti spiega di aver avuto un incidente: "Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro per Sirigu e Demme. E' stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l'allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi (ride, ndr). Ringrazio anche la talpa di Castel Volturno che ha diffuso la notizia, ce ne sono in ogni centro e c'è anche qui. C'è chi vive per queste cose qui altrimenti non ha spazio sui giornali".

13.38 - Inizia la conferenza stampa di Di Lorenzo

Sono passati 3 anni, era il tuo esordio col Liverpool. Ora hai la fascia, ma quale convinzione?

"Dopo due anni di assenze è importante tornare a giocare questa competizione, ma anche per la società, i tifosi, la affrontiamo con grande voglia, determinazione, per fare una grande partita contro una grande squadra e spinti dal nostro pubblico. Cercheremo di metterli in difficoltà".

Sull'esperienza nella competizione.

"Anche io non ho tantissima esperienza nella competizione, ma è bello confrontarsi con questa grande squadra, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla ma abbiamo grande voglia di dimostrare che possiamo starci. Scenderemo in campo senza timori, senza essere rinunciatari altrimenti loro lo percepiscono e sono capaci di schiacciarti. Scenderemo in campo con coraggio e personalità anche se non abbiamo grande esperienza nella competizione".

Il giornalista georgiano chiede del rapporto con Kvaratskhelia

"Appena firmato con noi gli ho scritto un messaggio di benvenuto, che lo aspettavamo in squadra. Io festeggio con tutti, in questo momento è sotto l'occhio di tutti perché è partito molto bene, speriamo di farlo anche domani".

Il Napoli riuscì a battere il Liverpool campione in carica, significa che si può fare? Puoi trasmetterlo ai compagni?

"Sicuramente, saremo 11 come loro, due gambe e due braccia come loro, poi ci confronteremo, sono grandi campioni ma con le nostre qualità ed il nostro entusiasmo possiamo metterli in difficoltà".

Avete chiuso l'ultimo campionato con la miglior difesa, che esame è una squadra come il Liverpool?

"Hanno grandi individualità, dovremo stare attenti dietro, ma è un lavoro difensivo di tutta la squadra, parte dagli attaccanti il lavoro difensivo. Loro giocano molto in verticale, servirà attenzione".

Cosa sarà importante per fare bene entrambe le fasi di gioco?

"Un po' di rischi vanno presi, servirà coraggio per giocare e tentare le nostre giocate, dall'altro lato senza palla non puoi mai distrarti. Servirà equilibrio, ma quando avremo la palla dovremo dimostrare che anche noi siamo forti".

Si parla di un Liverpool in difficoltà, ma resta una squadra fortissima. Qual è il punto debole?

"Non lo direi troppo ad alta voce (ride, ndr), sono partiti un po' a rilento ma questa è un'altra competizione e vorranno vincere subito, noi di fronte al nostro pubblico vogliamo fare una grande partita. Dobbiamo fare quello che facciamo solitamente come gioco, senza cambiare molto".

La poca esperienza in Champions può farvi compattare ancora di più?

"Sicuramente, può essere una spinta in più confrontarsi con squadre del genere, ripeto dovremo essere quelli di sempre, dell'ultima gara con la Lazio e proporre il nostro calcio e poi si vedrà l'andamento del match".