Lozano a KKN: "Momento difficile, ma guardiamo avanti! Ecco per me cos'è cambiato quest'anno. Su Insigne e scudetto..."

Due giorni dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus e due giorni prima dell'Hellas Verona, gara in programma alle 15 di domenica, il migliore azzurro della stagione fin qui, Hirving Lozano, parlerà tra poco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La diretta testuale dell'intervista sarà tutta da seguire sulle colonne di Tuttonapoli.net.

14.01 - Arriva il Chuky ai microfoni della radio ufficiale: "Insigne? Naturalmente è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo sempre appoggiare i compagni e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Noi abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che ci chiede il mister".

Cos'è cambiato in questa stagione? Ora sei uno dei più importanti per Gattuso. "Io e il mister abbiamo parlato e chiarito ogni cosa quand'è arrivato, analizzando ciò che mi chiedeva in campo. Per fortuna mi ha dato l'opportunità di giocare e io l'ho sfruttata nel miglior modo, accumulando minuti e chance, cercando di dimostrare quanto valgo. L'importante è continuare a lavorare come sto facendo".

Sugli obiettivi. "Il nostro obiettivo è vincere sempre, non conta in casa o fuori. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita, può succede di tutto".

Lo scudetto è possibile? "E' un anno complicato, particolare, può succedere tutto come ci dice sempre il mister. Dobbiamo essere positivi e cercare di vincere ogni partita".

L'Europa League è un altro obiettivo? "Sì, molto importante per noi. Il Granada è una squadra pericolosa, che gioca all'attacco, proveremo a fare più strada possibile in questa competizione".

Quant'è stata importante la tua famiglia nella scorsa stagione complicata? "E' sempre stata importante, da quando ho cominciato a giocare. E' la cosa più importante per me. La mia famiglia è sempre con me, nel bene e nel male. Posso contare sempre su di loro".

Il tuo feeling con Insigne cresce sempre più? "Sì, è vero, stiamo facendo molto bene insieme. Il nostro feeling in campo e fuori sta crescendo, il nostro rapporto sta migliorando".

14:08 - Termina qui l'intervista di Hirving Lozano.