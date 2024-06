Lukaku esce allo scoperto: "Conte è il miglior allenatore mai conosciuto!"

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Conte. Con l'allenatore del Napoli in panchina, tra il 2019 e il 2021, ha segnato 64 gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

