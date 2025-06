Ndoye dal ritiro della Svizzera: "E' bello quando ti vuole Conte e la squadra campione"

Per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali 2026, nel primo test amichevole estivo del mese di giugno per la Svizzera il CT Yakin ha ottenuto in cambio ottime risposte e altrettanti segnali positivi dal poker calato dalla sua Nazionale elvetica contro il Messico. Un successo, il 4-2, che porta la firma tra gli altri dell'esterno offensivo del Bologna Dan Ndoye, che tanto sta facendo parlare riguardo ai rumors di mercato che lo vedrebbero vicino ad un trasferimento al Napoli.

Soprattutto vista l'insistenza del direttore sportivo Manna e con Antonio Conte che ne aveva fatto esplicita richiesta nel mese di gennaio, quando volò via Kvicha Kvaratskhelia. In seguito al match disputato a Salt Lake City contro la Nazionale di Santi Gimenez (in gol per altro), Ndoye ha dichiarato quanto segue a proposito del suo futuro ai microfoni di RSI: "Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po' di vacanze e vediamo", ha esordito in prima battuta.

Ma al pensiero riportato di un Napoli Campione d'Italia che lo insegue per ingaggiarlo, il 24enne si è preso un momento per godersi i corteggiamenti ricevuti: "Certo, quando una squadra vince lo Scudetto e un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al Bologna e gioco per la Nazionale, voglio pensare solo a questo".