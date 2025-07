Nuovo Maradona per Euro2032, incontro positivo tra Comune, Uefa e Figc: i dettagli

Passi avanti per la candidatura della città di Napoli per gli Europei del 2032. Lo annuncia quest'oggi l'edizione napoletana di Repubblica in merito all'incontro ieri tra il Comune, Michele Uva, direttore esecutivo dell’Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato ufficiale presso il Comitato organizzatore italiano degli Europei 2032, e Giovanni Spitaleri, responsabile dell’area progetti innovativi della Figc con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e della capo di gabinetto del sindaco, Maria Grazia Falciatore. In rappresentanza del club azzurro - per adesso spettatore interessato - l’avvocato Arturo Testa.

E' stato presentato il progetto di restyling ed il primo degli interventi sarà la riapertura del terzo anello (entro la fine del 2025) e molto vantaggiosa anche per il Napoli, visto che la capienza sarà aumentata di circa diecimila posti e tornerà oltre i 70 mila. Già stanziati circa 10mln e, nel progetto presentato ieri, sono previste inoltre l’eliminazione della pista d’atletica, la realizzazione di una nuova copertura e interventi su accessibilità, mobilità e sicurezza nell’area circostante. Aggiornamento a dopo l’estate, con buone sensazioni ma bisogna trovare i finanziamenti per passare alla fase operativa entro un anno. ADL intanto lavora al nuovo stadio e non sembra interessato al Maradona.