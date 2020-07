Osimhen, l'entourage: "Ha già firmato ed è in vacanza, vuole battere tutti i record del Napoli"

Per Osimhen al Napoli sembra manchi soltanto l'annuncio ufficiale. Ne ha parlato proprio l'entourage del giocatore, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Quando l'ufficialità del suo arrivo al Napoli? De Laurentiis può annunciarlo in qualsiasi momento. Da settembre, sarà un giocatore azzurro. Offerte dal West Ham e dalla Premier? Una grande bugia. D'Avila mi ha confermato che c'è solo il Napoli. Victor ha già firmato il contratto con il Napoli, adesso è in vacanza. Cosa mi ha detto? E' contentissimo di lavorare con Gattuso, vuole battere tutti i record del club e vincere un trofeo".