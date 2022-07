RILEGGI LIVE - Presentazione squadra a Dimaro, Spalletti: "Mertens e il resto portano via tanto, ma altri arriveranno!". ADL assente, 'buuu' quando viene nominato

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

22.01 - La squadra lascia il palco. Termina qui la presentazione. La festa, sulle note di dj Bellini, va avanti.

21.58 - E' cominciata la festa. I calciatori si trattengono per un po', ballando sul posto. Il mattatore, come al solito, è Tommaso Starace.

21.54 - Sul palco sale il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni: "Vi porto saluti e ringraziamenti di tutto il Trentino, della Val di Sole e soprattutto di Dimaro-Folgarida. Una sola parola: grazie! Trasformate il nostro paese in una festa. Ringrazio i tifosi e la squadra, ringrazio il presidente De Laurentiis". Appena viene nominato il patron, dalla piazza parte un fortissimo 'buuuuu', interrotto poi ancora dalle parole del sindaco: "No, avete una bella squadra e un grande allenatore. Questa sera rinomino la piazza: stasera si chiama Piazza del Plebiscito!".

21:49 - Foto di squadra, altro coro della piazza: "Napoli torna campione".

21:48 - Sale sul palco anche il magazziniere Starace e i tifosi intonano immediatamente un canto per Dries Mertens: "Olè olè olè olè, Ciro Ciro".

21:45 - Quando 'Decibel' chiama Osimhen, la piazza va in visibilio. Parte subito il coro: "Olé olé olé olé, Victor Victor".

21:43 - Decibel presenta l'attacco. Quando tocca a Kvaratskhelia, il conduttore della serata gli chiede di ripetere la pronuncia del suo nome. L'ala georgiana, ovviamente, risponde e parte l'ovazione della piazza.

21:40 - Si passa alla presentazione del centrocampo.

21:38 - Si passa alla difesa. Presentati tutti i membri del reparto e grande ovazione per Mario Rui e Di Lorenzo, soprattutto quest'ultimo visto che è diventato il nuovo capitano della squadra.

21.36 - Decibel Bellini presenta la squadra, a cominciare dai portieri: Meret, Contini, Idasiak e Marfella.

21.34 - Luciano Spalletti è il primo a salire sul palco: "Buonasera a tutti, mamma mia quanti siete! Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!".

21.22 - Decibel Bellini chiede alla piazza di salutare Kalidou Koulibaly: "Voglio fare un saluto a un calciatore che è stato speciale per me, per i tifosi, per tutti. Gli vogliamo tanto bene e gliene vorremo sempre. Vorrei salutare un calciatore che ha vestito la maglia numero 26 e che si chiama Kalidou"... I tifosi rispondono, come allo stadio, "Koulibaly", per tre volte.

21.10 - Decibel Bellini introduce la serata

21.00 - La piazza di Dimaro è gremita. Gran bell'atmosfera, in attesa che arrivi la squadra.

20.45 - Iniziano ad arrivare i tifosi. Si prevede una bellissima cornice di pubblico considerando che quest'oggi per entrambe le sedute c'è stato il tutto esaurito in tribuna con tanti tifosi rimasti fuori.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della presentazione della squadra a Dimaro, prevista per le 21.15