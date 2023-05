RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Inter 1-2: solito gioco all'italiana di Frustalupi, azzurrini retrocessi

Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la 34esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION

95' - E' FINITA! Il Napoli retrocede, senza neanche giocare i playout a causa del distacco dall'Atalanta, perdendo 2-1 in casa, mettendosi tutto dietro dopo l'1-1 - come sempre accaduto quest'anno - fino al gol dell'Inter. Squadra con limiti quella di Frustalupi ma che ha quasi sempre proposto un anti-calcio difensivo che non ha mai reso ed alla lunga hanno fatto fatica anche quei pochi giocatori talentuosi, a partire dall'ex Barça Alastuey, finito addirittura in panchina nell'ultimo periodo.

94' - Ultimo tentativo di Russo, facile per il portiere

90' - Cinque minuti di recupero

87' - Ora assedio del Napoli, ma bisognerebbe chiedersi perché anche stavolta - come tutto l'anno - si è atteso prima il risultato negativo.

85' - GOL DELL'INTER! Martini di testa incorna alla perfezione e ammutolisce l'arena di Cercola. Il Napoli aveva perso troppi metri negli ultimi minuti

82' - Turi salva il Napoli smanacciando in angolo! Sulla mischia seguente in area, Turi esce bene e poi subisce fallo

75' - Atalanta facile sul 5-0 attende solo gli altri risultati

72' - E' il turno di Russo e Alastuey, fuori Spavone e Koffi

65' - Entra anche Marchisano per Lamine

64' - Infortunio per Boffelli da valutare in vista dell'eventuale playout: Frustalupi fa entrare Turi

60' - Si scaldano gli animi, gialli per Acampa e Frustalupi e tante interruzioni

55' - GOOOL DEL NAPOLI! ROSSI! Punizione rasoterra di Iaccarino, il pallone filtra in mischia e Rossi da due passi la tocca quanto basta per ingannare il portiere

47' - Napoli subito pericoloso, ma la conclusione di Gioielli e respinta dal compagno Rossi

14.02 - INIZIATA LA RIPRESA

13.48 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo con l'Inter in vantaggio: il Napoli con questo risultato, considerando il 2-0 dell'Atalanta, sarebbe retrocesso senza disputare il playout

43' - Ultimi assalti del Napoli, ma l'Inter tiene difensivamente

35' - Grande lotta in questa fase, ammonizione per Hysaj

29' - Buona manovra avvolgente del Napoli, Lamine arriva sul fondo ma il suggerimento viene respinto dalla difesa

26' - Gli azzurrini ora tengono di più palla, l'Inter attenta nel conservare il vantaggio

22' - Napoli che prova a reagire riportandosi subito in attacco nonostante il gol subito dopo un buon inizio

19' - GOL INTER! Cross di Pelamatti dalla sinistra, di testa Sarr batte Boffelli e porta i nerazzurri in vantaggio

12' - Ci prova anche Koffi, buon inizio del Napoli che non sembra sentire particolari tensioni.

8' - Gol annullato al Napoli: Rossi in gol, dopo una sponda, ma l'attaccante per l'assistente è partito leggermente in fuorigioco

5' - Atalanta già in vantaggio 2-0 sulla retrocessa Udinese e quindi al Napoli servirà almeno un punto per giocarsi la salvezza al playout.

13.02 - INIZIATA!

12.58 - Squadre in campo tra i cori degli ultrà arrivati per sostenere gli azzurri

12.30 - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Koffi; Rossi. All. Frustalupi

Inter (4-3-3): Botis, Nezirevic, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Owusu, Sarr, Iliev. All. Chivu

Ieri sono scesi in campo anche gli ultrà per il Napoli Primavera. Il gruppo 'Ultras 72' ha diramato un volantino per invitare i tifosi a sostenere la formazione di Frustalupi: "Non tutto splende ed allora torna in campo chi ti difende. Sabato la Primavera si gioca la salvezza in casa contro l'Inter, non possiamo tollerare che in un momento tanto splendente per i nostri colori una grave macchia come la retrocessione in B della Primavera possa diventare la nota stonata in quest'armonica di suoni perfetti. Sabato alle ore 13 saremo a Cercola ad incitare gli scugnizzi in Maglia azzurra, invitiamo a tutti coloro che non vogliono che l'onta di una retrocessione macchi le gloriose casacche azzurre dei nostri giovani ragazzi, siate numerosi e degni dei colori che sostenete! Sarò con te!".

Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la 34esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Giuseppe Piccolo alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, D'Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mutanda kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Seqiono, Spavone, Turi.