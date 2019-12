RILEGGI LIVE - Sorteggio Champions: per il Napoli i mostri del Barça, fortunate Atalanta e Juve!

12.21 - Termina qui il sorteggio. Fortunatissime Juventus e soprattutto Atalanta, forse la peggior squadra possibile per il Napoli

12.22 - L'ultima urna conferma: il Napoli pesca il Barcellona, col ritorno al Camp Nou.

12.21 - Che sfortuna: il Lipsia finisce al Tottenham, quindi il Napoli pescherà il Barcellona.

12.20 - Va bene anche alla Juverntus: c'è il Lione.

12.19 - Il Chelsea pesca il Bayern.

12.18 - Per l'Atletico Madrid c'è il Liverpool. Il Napoli ora rischia il Bayern o il Barcellona

12.17 - C'è l'Atalanta: pesca il Valencia!

12.16 - Ora tocca al Real Madrid: pesca dalla prima fascia il Man City!

12.15 - Subito estratto il Borussia Dortmund: accoppiato al PSG!

12.14 - Ci siamo! Si parte!

12.13 - Vengono illustrati i soliti criteri: teste di serie avranno il ritorno in casa, impossibili gli incroci degli stessi paesi.

12.09 - Viene presentato Altintop, ex giocatore turco che parteciperà al sorteggio, visto che la finale si giocherà ad Istanbul.

12.07 - Giorgio Marchetti dell'Uefa presenta le modalità del sorteggio. La calciatrice Kelly Smith sarà protagonista del sorteggio: il calcio femminile vedrà la Champions con l'introduzione della fase a gironi.

12.04 - Vengono presentate le 16 squadre arrivate agli ottavi.

12.01 - Inizia la cerimonia.

11.55 - Gli ottavi di finale di Champions prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Di seguito le date: 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, ovvero il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l’11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo

11.45 - Manca pochissimo all'inizio del sorteggio, ricordiamo le possibilità per le italiane.

Le possibili avversarie della Juventus: Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione, Chelsea.

Le possibili avversarie del Napoli: PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Lipsia, Valencia.

Le possibili avversarie dell’Atalanta: PSG, Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia.

11.35 - Nelle prove del sorteggio di Champions League al Napoli è capitato il Valencia. Lo svela Alessandro Alciato di Sky Sport su Twitter.

E' il giorno del sorteggio di Nyon. Il Napoli ottavo in campionato, che vive una crisi che sembra senza via d'uscita, sarà protagonista tra i primi 16 club d'Europa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Dalle 12.00 vi racconteremo tutto sulll'avversario del Napoli per tentare l'accesso ai quarti di finale, mai raggiunti nella storia azzurra, ed il quadro del turno che si giocherà in gare d'andata tra il 18, 19, 25 e 26 febbraio, e quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo (tutte le gare inizieranno alle 21:00). Le teste di serie, ovvero le prime dei gironi, giocheranno la gara di ritorno in casa. Impossibili ovviamente incroci tra i club già incrociati negli stessi gironi o dello stesso paese.

Per il Napoli le possibili scelte sono 6, visto che non può incrociare il Liverpool già affrontato nel girone ed ovviamente la Juventus. Agli ottavi di Champions non ci sono sfide agevoli, ma chiaramente sulla carta il Napoli partirebbe almeno alla pari con Valencia e Lipsia, i due club che tutte le non teste di serie vorrebbero pescare. Poi il livello è decisamente alto con il Bayern Monaco, anche se in campionato non vive un momento facile, fino a chi punta pubblicamente alla vittoria finale come PSG, Man City e Barcellona. Queste ultime due, in particolare, sulla carta chiuderebbero qualsiasi pronostico. In linea generale, invece, le squadre teste di serie vorranno evitare in particolare il Real Madrid, in crescita e che a febbraio sarà probabilmente al top, come Tottenham, Chelsea o Atletico. O chissà lo stesso Napoli, che nel girone ha totalizzato 4 punti col Liverpool ed a febbraio potrà essere uscito dal tunnel. Di seguito il quadro completo ed il nostro coefficiente di difficoltà:

