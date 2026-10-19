"Senza infortuni avremmo rivinto lo scudetto": quella maledetta convinzione di ADL

"Senza infortuni avremmo rivinto lo scudetto": quella maledetta convinzione di ADLTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Un momento nel quale il presidente del Napoli, nel tentativo di spiegare le ragioni della separazione, si lasciò andare a una considerazione che non trovò d'accordo il tecnico.

La Gazzetta dello Sport torna su un episodio significativo del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, risalente alla conferenza stampa d'addio dell'allenatore dopo l'ultima vittoria contro l'Udinese. Un momento nel quale il presidente del Napoli, nel tentativo di spiegare le ragioni della separazione, si lasciò andare a una considerazione che non trovò d'accordo il tecnico.

De Laurentiis-Conte, il botta e risposta e il precedente con Spalletti

Come ricostruisce il quotidiano, De Laurentiis dichiarò: "Senza tutti questi infortuni, avremmo rivinto lo scudetto...". Una valutazione che provocò l'immediata reazione di Conte, il quale, poco convinto, replicò con un "non è così", prima di complimentarsi con l'Inter.

La Gazzetta sottolinea come quell'episodio abbia riportato alla memoria un'altra celebre uscita del presidente azzurro, pronunciata durante i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti: "Questa squadra la può allenare chiunque".

Una convinzione successivamente smentita dai risultati sul campo. Nella stagione seguente all'addio di Spalletti, infatti, il Napoli chiuse al decimo posto, restando fuori dalle competizioni europee dopo quattordici qualificazioni consecutive e cambiando ben tre allenatori nel corso dell'annata.