Sorteggio Champions, le possibili rivali del Napoli: c'è incredibilmente il PSG beffato all'ultimo!

Il Napoli ad Anfield ha conservato il primo posto nel girone e lunedì a Nyon (ore 12, diretta testuale su Tuttonapoli.net) conoscerà la propria rivale degli ottavi tra le squadre arrivate seconde. La squadra di Spalletti eviterà favorite come Man City, Bayern, Chelsea, Real, ma non il PSG: i francesi sono l'unica big di un quadro che propone anche Brugge, Eintracht, Borussia Dortmund e Lipsia, e arrivano secondi a causa dei 6 gol esterni del Benfica nell'ultima gara che fanno la differenza avendo pareggiato gli scontri diretti e la differenza reti. Quattro avversarie tutto sommato non eccezionali ed una sola big: questo dunque il lotto delle possibili avversarie per l'ottavo di finale di febbraio/marzo del prossimo anno (14 e 15 e 21 e 22 l'andata, 7 e 8 e 14 e 15 marzo il ritorno).

Possibili avversarie del Napoli

Brugge

Eintracht Francoforte

Borussia Dortmund

Lipsia

PSG

TESTE DI SERIE

Napoli

Porto

Bayern Monaco

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

SECONDE CLASSIFICATE

Liverpool

Club Brugge

Inter

Eintracht Francoforte

Milan

Lipsia

Borussia Dortmund

Paris Saint Germain