Tutto come previsto: il Napoli può contare solo sul Napoli. Dal lontano 6 gennaio l’Inter ritrova la sconfitta, cadendo sul campo della Juventus nonostante la una superiorità numerica di circa 35 minuti nel secondo tempo. Vince la squadra di Pirlo, che ora mette pressione al Napoli di scena domani alle 12.30 al Franchi. La classifica ora vede la Juve salire a 75 punti, con il Napoli a 73 chiaramente con una gara in meno.

Niente calcoli, dunque. Nessuna calcolatrice da portarsi in campo, solo una voglia matta e disperatissima di indirizzare un destino che è ancora nelle mani, o meglio nei piedi e nella testa, della squadra di Rino Gattuso che vincendo a Firenze e l’ultima in casa con l’Hellas avrebbero la certezza di strappare un biglietto per la prossima Champions League. Non ha mai avuto alleati questa squadra. Lo sapeva già…