UFFICIALE - Rangers-Napoli slitta di un giorno! La UEFA sposta la gara a mercoledì: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Rangers-Napoli slitta di un giorno. La partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League è stata spostata, come annunciato dalla UEFA con un comunicato ufficiale: "La UEFA annuncia che la sfida di Champions League tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente fissata per martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21. Ciò è duvoto alle limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative al lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

E' stato deciso inoltre di posticipare anche la partita di UEFA Youth League tra le due squadre, spostandola da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle ore 15. Non potranno esserci i tifosi del Napoli in trasferta e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria".