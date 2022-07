UFFICIALE - SSCNapoli saluta Mertens con una clip: "Grazie!"

Dries Mertens lascia il Napoli nove anni dopo il suo arrivo. Ieri l'ha ufficializzato Aurelio De Laurentiis, oggi è arrivato anche il saluto definitivo

Dries Mertens lascia il Napoli nove anni dopo il suo arrivo. Ieri l'ha ufficializzato Aurelio De Laurentiis, oggi è arrivato anche il saluto definitivo del club azzurro con una clip pubblicata su Twitter: "Grazie, Dries", si legge sul noto social netrowk, con le immagini dei gol e delle giocate dell'attaccante belga.

Le parole di De Laurentiis

Ieri il presidente azzurro si è espresso così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se lo salutiamo? Sì, io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato. Allora io l'ho ringraziato, a lui, al figlio Ciro, alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati. Ma noi non possiamo andare contro la nostra capacità, devo comprare dei calciatori giovani che rappresentino il Napoli per le prossime stagioni".