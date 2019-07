VIDEO - ADL ai tifosi: "Mercato? Succederanno tantissime cose, trattiamo con chi fa al nostro caso! Non acquisto per fare scena..."

Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi dal campo di Carciato, lo fa con un messaggio chiaro che riguarda il mercato: "Mi piacerebbe fare foto con ognuno di voi, ma è impossibile purtroppo. Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, che è il mercato, voi dovete avere pazienza perché il mercato si chiude il 2 settembre, quindi da qui alla fine possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena. E' chiaro il ragionamento? Non ho bisogno di avere più abbonamenti, ma ho bisogno di vincere e per vincere bisogna usare la testa".

Di seguito il video tratto dai social del ritiro del Napoli in Trentino