VIDEO - Guerriglia urbana in centro: scontri tra Ultras dell'Union Berlino e Polizia

Gravi disordini nel centro di Napoli provocati dagli Ultras dell'Union Berlino, arrivati stasera in città per la sfida in Champions di domani contro gli azzurri. I tifosi tedeschi, vestiti completamente di bianco e scortati dalla Polizia, sono partiti in corteo per le strade di Napoli. Arrivati a Piazza Dante sono scoppiati scontri violentissimi tra gli Ultras berlinesi e le Forze dell'Ordine. Diversi facinorosi sono stati arrestati, con la Polizia che ha fatto non poca fatica a contenere la tifoseria dell'Union Berlino. Anche a via Toledo e Piazza Carità si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, negozi distrutti e poliziotti feriti. Di seguito le immagini diventate già virali sui social.