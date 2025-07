Vanja Milinkovic-Savic, affare praticamente chiuso: ecco cosa manca per vederlo a Dimaro

Vanja Milinkovic-Savic è ormai a un passo dal diventare il nuovo portiere del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è in attesa del via libera definitivo per raggiungere il ritiro azzurro e mettersi a disposizione di Antonio Conte. Le società hanno trovato un’intesa di massima sulla base di 22 milioni di euro complessivi, ma restano da definire i dettagli legati alla formula e alle tempistiche di pagamento, che dovrebbe avvenire in forma rateizzata su più anni.

Il portiere classe 1997 fermo da giorni in attesa di sviluppi e sta partecipando solo alle attività essenziali in ritiro con il Toro. Per altro si trova in provincia di Bolzano, a Passo allo Stelvio, un’oretta da Dimaro: raggiungere i nuovi compagni sarebbe un attimo. Di certo sarà in campo a Castel di Sangro spiega il quotidiano.