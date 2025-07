Intrigo Juanlu. Ha già biglietto per l'Italia, ma l'affare non si chiude: la situazione

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per assicurarsi Juanlu Sanchez, giovane terzino destro del Siviglia individuato come vice Di Lorenzo. La trattativa con il club andaluso non è ancora chiusa, ma i contatti avviati nelle scorse settimane, con il ds Giovanni Manna volato in Spagna per definire l’operazione, lasciano filtrare ottimismo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino il biglietto per Roma, dove il calciatore sosterrebbe le visite mediche, sarebbe già pronto per lo spagnolo. Il nodo resta legato ai bonus, su cui le parti stanno ancora discutendo. Nelle ultime ore non ci sono stati nuovi contatti, segnale che il Napoli non ha fretta di chiudere, ma resta saldo nella volontà di portare il talento spagnolo in azzurro.