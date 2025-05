Chiariello: "Cagliari a Napoli senza spina dorsale. Neppure Luperto ci sarà"

Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha parlato dell'attesa per il Cagliari che può valere lo scudetto: "Bisogna azzannare la preda. Abbiamo sentito quale sarà la probabile del Cagliari per l'ultima di campionato. Abbiamo saputo che Caprile, Luperto e il nostro Gaetano non dovrebbero giocare titolari. Quindi tutte le illazioni che si dicono in questi casi vengono azzerati. L'unico presunto titolare ex Napoli sarà Pavoletti che è una bandiera a cui viene dato il contentino di chiudere l'anno e magari anche la carriera.

Un buon agonista con mobilità zero. Il Cagliari quindi viene a Napoli senza la sua spina dorsale. Il Napoli non deve fare l'errore di portarsi dentro alla sua area gli avversari. Il Napoli non deve correre rischi. Deve mettere la partita sul piano della tranquillità così come fece contro il Torino con due gol nel primo tempo e gestione tranquilla nella ripresa. Questo è il modo per evitare di soffrire e portare a casa lo scudetto. Ma se si bloccano mente e gambe saremo costretti a soffrire e avremo bisogno di Neres che non dovrebbe partire titolare per mancanza di minutaggio adeguato. Magari però Lukaku si sveglia dal letargo dell'ultimo mese...".