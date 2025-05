Garics: “Io in campo alla prima in A del Napoli di ADL contro il Cagliari, chi lo avrebbe mai detto…”

György Garics, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Dal primo anno in A alla possibilità di vincere lo scudetto, la partita è sempre la stessa: Napoli-Cagliari. Diciotto anni fa te lo saresti mai aspettato? “Nel mondo del calcio mai dire mai perché ne abbiamo viste di tutti i colori, in quel momento uno si godeva il sogno di essere tornati in Serie A. Sarebbe stato prematuro pensarlo, ma un Napoli cosi potevamo immaginarlo con De Laurentiis era chiaro dal primo contatto che ho avuto con la società. Non ci pensai in quel momento perché era il mio sogno giocare in Serie A. Diciassette anni sono tanti ma non troppi. È una partita storica sia per l’obiettivo che per la storia. Occhio al Cagliari che non verrà a fare una passeggiata”.

La gente di Napoli quanto meriterebbe questo scudetto? “Soprattutto dopo la stagione dell’anno scorso la gente di Napoli merita questo scudetto, faccio un in bocca al lupo alla città e ai ragazzi. La gente di Napoli sa amare e sa trasmettere emozioni”.