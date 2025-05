De Bruyne-Napoli, accordo raggiunto: 10mln all'anno! Si attende ultimo ok per chiudere

Il Napoli è pronto a chiudere l'affare con Kevin De Bruyne non appena avrà il suo ok definitivo. Trattativa avviata da tempo e ora ci sono gli accordi. Le parti, infatti, hanno già concordato uno stipendio da circa 10 milioni. Ora tocca al giocatore belga, che ieri ha giocato la sua ultima in casa, decidere con la sua famiglia dove vogliono andare. Lo riferisce Fabrizio Romano. Oltre al Napoli, infatti, c'è un altro club che pressa e che vorrebbe chiudere con lui: il Chicago Fire, che lo renderebbe il terzo giocatore più pagato nella storia della MLS. Dunque per il futuro ex City si tratta di una scelta di cuore, di vita.

Il giornalista esperto di mercato sul suo canale ha aggiunto: "Il sogno è De Bruyne, sarebbe straordinario per il Napoli e il calcio italiano. Ieri sera si è chiusa la sua pagina col City e questa possibilità Napoli diventa sempre più concreta. Presto arriverà il momento della sua scelta. Se 2-3 settimane fa potevamo definirlo sogno, oggi ci sono tutti i presupposti perché questo sogno si possa realizzare. Il Napoli è pronto a prenderlo, c'è accordo su durata e ingaggio. Due anni più uno. Nei primi due, De Bruyne guadagnerà 10 milioni netti a stagione. Il terzo anno l'ingaggio sarà più basso. Ma ci sono da considerare altre variabili come quella familiare. Il giocatore non vuole sbagliare la scelta. Ma il Napoli è pronto all'assalto e saranno giorni decisivi. Il Napoli chiuderà quando De Bruyne darà l'ok. Il Liverpool non ci risulta, c'è solo un'offerta del Chicago Fire. La Juve si è informata sulla situazione ma ad oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, di forza e voglia è quella più convinta sul giocatore. Però aspettiamo. Dopo la partita contro il Cagliari ci saranno novità importanti su De Bruyne".