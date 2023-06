Criscitiello e l'addio di Tonali: "Per il Milan un'estate napoletana"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, commenta così la cessione al Newcastle del Milan di Tonali:

La notizia dell'estate. Cuore rossonero che non batte più. 24 ore e boom. Presa in pieno. Riso va a Londra e torna per chiudere con i dirigenti del Milan. La sua collaboratrice, Marianna Mecacci, resta a Londra un giorno in più. Lei è l'artefice di tutto da quando disse a Tonali molliamo Bozzo e andiamo con Riso. La vera mente è lei. Non la conosco ma me la dipingono come una tosta, che non si ferma mai e che le idee le ha ben chiare. Brava, la Signora. Ha anche il figlio 2008 che è una promessa del Milan. La notizia fa il giro del Mondo.

Tonali se ne va e qui tutti ci hanno guadagnato. Il Milan che porta a casa più soldi del reale valore di Tonali, il calciatore che fa 8 milioni per 6 anni e i suoi agenti. In queste trattative devi incassare senza fiatare. Se ci fosse stato Maldini avrebbe pensato alla piazza e alla sua immagine ma la cassa è della proprietà e queste trattative si chiudono non si discutono. Ora il Milan dovrà essere bravo a fare una squadra forte e competitiva. Si stanno muovendo nella direzione giusta e quando il popolo ti contesta il segnale è positivo. I tifosi fanno i tifosi ma il calcio è un'altra cosa. I giornali che criticano è perché avevano interessi personali che i tifosi non conoscono ma gli addetti ai lavori sì. Il Napoli di un anno fa come il Milan di oggi. Critiche, insulti e poi con la rivoluzione Napoli Campione d'Italia. I rossoneri faranno una grande squadra e sicuramente faranno meglio di un'estate fa dove con 50 milioni buttati non è arrivato mezzo buono. Basterà indovinarne uno per fare meglio del 2022 ma soprattutto servirà fare piazza pulita di Rebic, CDK, Origi, Messias e tanti altri".