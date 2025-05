Podcast De Canio: "Occhio al Cagliari, è già salvo ma in salute. Servirà attenzione"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli e Inter senza Inzaghi e Conte, quale assenza si farà più sentire nell'ultimo turno?

"Conteranno le assenze dei calciatori, che comunque sono abituati ai collaboratori. La differenza la fanno i giocatori in campo e il Napoli è un po' più in difficoltà dell'Inter adesso".

Stress per la lotta Scudetto può togliere energie mentali all'Inter per la finale Champions?

"Certamente non è qualcosa che può passare così inosservato. Se l'Inter riuscisse a vincere il campionato, si presenterebbe in finale in maniera più serena, con molta più autostima, gasata. Non c'entra nulla la stanchezza, che si recupera".

Lo Scudetto l'Inter lo ha perso con la Lazio quando l'ha battuta 6-0 all'andata?

"Il valore dell'allenatore conta. I più importanti sono i calciatori, con le loro qualità balistiche, fisiche, morali, ma ci deve essere chi ha lo spessore per guidarli. La Lazio era impegnata per un posto Champions, ha un allenatore bravissimo che è assurdo mettere in discussione, ha giocatori importanti e che hanno orgoglio e si sono tolti delle soddisfazioni. Voleva vincere per la Champions, non per vendicare il 6-0 dell'andata. Occhio al Cagliari, che è in salute, si è già salvato ma il Napoli deve stare attento. I giocatori dovranno dare tutto per vincere. Col calendario che ha avuto il Napoli, una squadra in salute asfalta tutti".