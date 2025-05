Fassone: "ADL un vincente. Avevo già capito una cosa quando ero in società"

vedi letture

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Marte a pochi giorni dalla super sfida del Maradona contro il Cagliari: “Sono molto affascinato da questo scoppiettante finale di campionato, molto equilibrato. Magari non è indice di grande qualità ma è foriero di grande interesse. Il Napoli è ormai già una realtà consolidata del nostro calcio a prescindere da come andrà venerdì. Perché ottiene risultati importanti, in campo e fuori. Quando io ero in società già si intuiva che il presidente De Laurentiis andava verso una direzione vincente, del resto le qualificazioni in Champions e la vittoria della Coppa Italia sono state prestigiose premesse.

Aurelio è stato bravissimo a consolidare l’importanza del club, io spero e auspico che ci sia anche questa vittoria straordinaria da festeggiare, anche perché sono ancora legatissimo a Napoli, avendo molti amici in città. L’esperienza di lavorare a Napoli la consiglio a tutti, almeno una volta nella vita bisogna farla. Conte sta facendo un grande lavoro di ricostruzione veloce e breve, ha dato subito un imprinting diverso alla squadra, avrebbe un merito eccezionale. Solo elogi anche per il presidente De Laurentiis, che ha avuto il grande merito di sceglierlo e di convincerlo. Conte sarebbe il grande artefice del successo, ma il presidente si assume sempre tutte le responsabilità delle scelte e delle indicazioni”.