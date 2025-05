Ghoulam: "La pressione c’è, ma a Napoli i calciatori sono abituati. Devono mettersi in una ‘bolla’ mentale"

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal prato del San Mames, teatro della finale di Europa League fra Tottenham e Manchester United: "Oggi è una bellissima giornata di festa, anche se dispiace non vedere un’italiana in finale questa sera. Manchester United e Tottenham si giocano tutto: chi vince vola in Champions, per l’altra sarà una stagione da dimenticare".

Wenger ha recentemente dichiarato che non è corretto che la vittoria dell’Europa League garantisca l’accesso alla Champions, soprattutto ora che è stata eliminata la "retrocessione" da una coppa all’altra. Tu cosa ne pensi?

"Personalmente, credo che senza un premio importante, difficilmente le squadre affronteranno questa competizione con il massimo impegno. Offrire la possibilità di qualificarsi alla Champions, come successo all’Atalanta lo scorso anno, dà invece senso e valore alla competizione".

Nel frattempo, al Maradona è corsa al biglietto per l’ultima giornata. Ma come si regge una pressione così?

"In campionato ci sono alti e bassi. Il Napoli, in questo momento, sta attraversando un periodo difficile, anche a causa dell’assenza di giocatori chiave. Voglio però ringraziare l’Inter per la splendida stagione: arrivare a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata è qualcosa di straordinario. La pressione c’è, certo, ma a Napoli i calciatori sono abituati a conviverci. Devono isolarsi, mettersi in una sorta di ‘bolla’ mentale, e poi lasciarsi trascinare dalla spinta del pubblico. Il Napoli farà di tutto per aiutarli a vincere."