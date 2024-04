Gol in fuorigioco convalidato all'Inter? Marelli: "È come in Salernitana-Napoli, vi spiego..."

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha parlato ai microfoni di Dazn del gol in fuorigioco convalidato all'Inter

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha parlato ai microfoni di Dazn del gol in fuorigioco convalidato all'Inter: "La realizzazione della rete nasce da un lancio lungo di Pavard per Thuram. Poi dopo c'è questa giocata verso l'interno dell'area di Thuram: un rasoterra a circa 8-9 metri che viene giocato da Bereszynski.

Da quel momento inizia una nuova azione. Dal momento in cui Bereszynski ha il pallone e viene riconquistato da Barella inizia una nuova azione, motivo per cui non si può tornare indietro. Questo episodio ricorda quello già visto in Salernitana-Napoli, col fuorigioco di Di Lorenzo e la rete del Napoli. Per quanto mi riguarda rimangono molti dubbi sulla posizione di Thuram che dalle immagini pareva essere in fuorigioco, anche se di poco.

Il VAR però non poteva intervenire perché inizia una nuova APP nel momento in cui Bereszynski libera l'area. Quella è una giocata per due motivi: il primo è che il pallone arriva rasoterra, il secondo è che Bereszynski è completamente da solo, non ci sono avversari a complicargli il passaggio".