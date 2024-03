Improta sul centro sportivo: "ADL andrà via senza spendere 1€ per la città di Napoli"

Nel corso di Canale 21 è intervenuto l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta commentando i rumors sul centro sportivo a Bagnoli

Nel corso di Canale 21 è intervenuto l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta commentando i rumors sul centro sportivo a Bagnoli: "Sono 70 anni che mi affaccio e vedo Bagnoli, da quando c'era lavoro fino ad oggi in cui non c'è più niente. Dobbiamo incoraggiare chi vuole investire, ma vedo che il centro sportivo può avere seguito in quel luogo, ma non ci vedo il nuovo stadio anche perché il Maradona è a pochi km. Resta più fattibile un restyling dello stadio. Il centro sportivo a Bagnoli darebbe un lustro a tutta la città, oltre che serenità ai ragazzi e le famiglie, non se ne può più di vedere un club così grande non avere impianti di proprietà dai tempi di Ferlaino.

Aggiungo però una cosa mia che ho dentro: ho sempre detto che ADL quando andrà via lascerà senza aver speso un euro nella città, resto di quest'idea. Non per andare contro la persona, ma perchè è fatto così: lancia idee che ti fanno innamorare, ma non le realizza perché non le vuole realizzare. Ora sta mettendo contro Afragola, Marano, Mugnano ecc. alla fine dirà non me l'hanno fatto fare, ma io volevo farlo. E' una mia idea da lontano, ma vorrei tanto sbagliarmi".