Kvaratskhelia: "Penso che il Napoli vincerà lo scudetto. Sarà una festa meritata"

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato così finale di Champions e del suo percorso per arrivarci: "Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente, sono felice di essere qui e di giocare questa finale, è un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ci sono stati momenti difficili ma li ho superati e in ogni carriera di un calciatore è molto importante farlo, porterò sempre la Georgia con me e sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese. E' difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato".

Sei uno dei pochi ad aver giocato tanto contro l'Inter, sei pronto ad aiutare Luis Enrique?

"Credo che il mio aiuto non sia necessario, Luis Enrique e il suo staff guardano le partite e sono più bravi di me. Ma so quanto l'Inter sia forte, se ci sarà bisogno del mio aiuto sarò a disposizione".

E' vero che guardate le partite del Napoli con Fabian Ruiz?

"Sì le ho guardate, insieme a Gigio anche. Amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli".