L’ex arbitro Calvarese: “Su Simeone non c’è nè il primo, nè il secondo giallo”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri ad un certo punto ho sperato che Rapuano mantenesse la linea del primo tempo, invece non è andata così. Il giallo per Rrahmani è giusto, ma è stato in quel momento che ha cambiato il metro di giudizio. Quello che stride è che, nel secondo tempo, ha cambiato completamente il metro di giudizio, ma senza un motivo. Calhanoglu? Il giallo che prende è per il fallo meno evidente.

Nel secondo tempo inizia a stridere quella che era la sua solidità nel primo tempo. Simeone? Voglio fare il puritano del regolamento, siamo ad 80′ metri dalla porta e non c’è un’ azione importante, poi la difesa era schierata. Non c’è una trattenuta a due mani di Simeone e Rapuano caccia il primo giallo. Il secondo giallo nemmeno mi è piaciuto, dal timing non ho la certezza che l’avesse visto il pestone di Simeone. Forse Rapuano ha poca esperienza per stare lì. Il sabato precedente ha, tra l’altro, arbitrato Monza-Inter ed è strano che un arbitro possa dirigere la stessa squadra nel giro di otto giorni”.