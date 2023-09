L'ex rossonero Magherini: "Scudetto sarà sfida Inter-Milan, non ci sarà il Napoli"

La redazione di Milannews.it ha intervistato Guido Magherini, ex centrocampista rossonero degli anni '70 che limita la lo Scudetto alle milanesi

La redazione di Milannews.it ha intervistato Guido Magherini, ex centrocampista rossonero degli anni '70 che limita la lo Scudetto alle milanesi: “Milan? Mi ha colpito la fisicità. Sotto questo punto di vista, noto i rossoneri più avanti di condizione rispetto alle altre squadre. Scudetto? Fronte nazionale, mi aspetto un duello tra Milan e Inter, non includo il Napoli, per scudetto e Coppa Italia”.