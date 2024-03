Lo scopritore di Kim: "Al Bayern è in difficoltà, ritorno in Italia in un solo caso"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice CT della Cina e scopritore di Kim

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, ex vice CT della Cina e scopritore di Kim: “Non credo che Calzona resterà sulla panchina del Napoli, è arrivato solo per dare una mano per il finale di campionato. Secondo me De Laurentiis ha già scelto il prossimo allenatore e sono sicuro che sarà uno tra Italiano e Sarri. Sarri è già amato dalla piazza e ha fatto molto bene qui, poi lui è rimasto legatissimo alla realtà napoletana e tornerebbe di corsa. Italiano, invece, è un pallino storico di De Laurentiis e in estate ha già detto che andrà via dalla Fiorentina. Sono convinto che sarà uno di questi due allenatori il prossimo tecnico del Napoli. Conte? Lo vedo più orientato verso Milan o Roma…

Difensore centrale? La perdita di Kim non è mai stata colmata, lo abbiamo detto ormai tante volte. Il prossimo anno bisognerà arrivare qualcuno all’altezza del coreano. Sarà un anno in cui vedremo dei cambiamenti in casa Napoli, visti gli addii già certi di Zielinski e Osimhen. Qualche giocatore di livello arriverà, ma riporterei tutto ad un aspetto collettivo. Il Napoli in questa stagione è stato organizzato male dentro e fuori dal campo, gli addii di Giuntoli e Spalletti hanno generato il caos nel corso dell’estate. Ci sono state tante questioni irrisolte, che poi sono esplose e hanno condizionato tutta la stagione.

Kim di nuovo in Serie A? Da quello che so, in Germania non sta andando benissimo al Bayern. Ci sono grossi problemi interni lì, il suo futuro dipenderà dal prossimo allenatore ai bavaresi. Magari Kim potrebbe tornare davvero tornare in Italia, perché ha lasciato un ottimo ricordo ed è un campionato dove ha già fatto benissimo”.