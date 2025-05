Marino: "Bisogna vincerla già nel primo tempo per far arrivare il messaggio a Como"

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Marte del momento che sta vivendo in stagione il Napoli con lo scudetto molto vicino e la grande attesa per la partita contro il Cagliari: “Il mio cuore è per metà zucchero, per metà ansia. Bisogna vincere la partita contro il Cagliari già nel primo tempo per permettere ai cuori dei napoletani di non avere infarti e per far arrivare forte e chiaro il messaggio sul lago di Como. È una partita unica, quelle nelle quali bisogna mettere un segno a terra per entrare in campo e si dice ‘Entriamo solo noi, non c'è spazio per gli altri’.

Queste sfide sono atipiche, è una partita che vale uno scudetto e il Napoli la gioca da squadra a cui non è permesso perdere, ma deve guadagnare quanto seminato con fatica per 37 partite. Il Cagliari non ha motivazioni importanti, il Napoli deve avere paura solo di sé stesso, poiché ha valori tecnici molto superiori all'avversario, ma questo timore che deve avere nei suoi stessi riguardi deve passare al cospetto di una tifoseria che spingerà il pallone in porta anche quando i giocatori azzurri non ce la faranno.

Tutte le squadre di Serie A sono stanche: Inter, Atalanta, Juventus e altre hanno tutte faticato in questa fase del campionato. Solo il Como sta bene però si è riposato per quasi tutto il girone di andata. I rumors sul futuro di Conte devono essere rinviati a dopo la fine del campionato, si rischia di fare danni, ma si tratta di regole editoriali che riguardano i finali di campionato con un campionato tra l'altro ancora aperto, cosa bellissima per tutta la serie A. In ogni caso sono voci di disturbo che si alimentano, possono essere talvolta strategiche ma l'unico futuro di cui si deve parlare è quello a 48 ore. E’ solo sul presente che bisogna avere il focus".