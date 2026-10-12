Soviero senza filtri: "Difendere Lucca è un dovere, Lang risponde sul campo. E su ADL..."

Soviero analizza il Napoli: elogi a De Bruyne e Lang, difesa di Lucca, niente turnover col Villarreal e parole su De Laurentiis

Un intervento diretto, passionale e privo di retorica, nel perfetto stile che lo ha sempre contraddistinto. Salvatore Soviero è stato grande protagonista durante l’ultima puntata di Club Napoli Allnews, la celebre trasmissione sportiva in onda su Teleclubitalia. L’ex portiere azzurro ha analizzato a trecentosessanta gradi il momento vissuto dalla squadra, spaziando dalle scelte tattiche dell’allenatore al rendimento dei singoli, fino alle vicende societarie.

Frosinone squadra aperta, ora continuità in Champions

Analizzando la recente vittoria contro il Frosinone, Soviero ha sottolineato le dinamiche tattiche che vedono favorito il Napoli in determinate sfide: "Quando trovi avversari che giocano a viso aperto e accettano l'uno contro uno su tutto il campo, la qualità superiore degli azzurri fa la differenza. Le vere difficoltà nascono contro chi si arrocca in difesa. La difesa a tre? In realtà è un 5-3-2 mascherato, utilissimo per necessità vista la mancanza di terzini di ruolo". In vista dell’impegno di Champions contro il Villarreal, la ricetta di Soviero è chiara: "In Europa non farei stravolgimenti: va schierata la formazione tipo per mettere al sicuro il risultato. Il turnover semmai si fa in campionato contro il Venezia".

La difesa a spada tratta di Lucca e il caso Noa Lang

Uno dei passaggi più caldi dell'intervento a Club Napoli Allnews ha riguardato Lorenzo Lucca, finito al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni: "Il massacro mediatico nei suoi confronti è ingiusto e dannoso. Un attaccante poco sereno va sostenuto. Ho notato anche che in alcune occasioni i compagni preferiscono la soluzione personale anziché servirlo. Non gli si può chiedere di dribblare due uomini a tutto campo: va messo nelle condizioni di esprimere la sua fame nell'area di rigore". Parole al miele anche per Noa Lang e per il fuoriclasse Kevin De Bruyne: "Lang mi è piaciuto molto, sta rispondendo sul campo ed è con i fatti che si dimostra di aver ragione. De Bruyne? Quando parte da dietro ha una visione di gioco unica, mette palloni che in Serie A non vede nessuno".

Soviero: "De Laurentiis? Un visionario. Ma sulla società si gestisca con coerenza"

Infine, un passaggio inevitabile sulla figura del presidente Aurelio De Laurentiis e sulla gestione del club: "Aurelio è un visionario e l'imprenditore più vincente della storia del Napoli, ha tenuto la società al vertice per vent’anni senza fare il passo più lungo della gamba. A volte eccede nelle uscite pubbliche, ma i risultati gestionali gli dicono ragione. Caso Anguissa? La società fa bene a difendere le proprie economie: i rinnovi si fanno a cifre congrue, senza subire diktat".