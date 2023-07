Spal, il ds Fusco: “Il gol di Puletto a Meret da 50 metri? Una cosa Maradoniana”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Filippo Fusco, direttore sportivo della SPAL

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Filippo Fusco, direttore sportivo della SPAL: "Matteo Prati? Il prezzo lo fa il mercato. Un giocatore moderno, un ragazzo serio ed ambizioso, vediamo. Sono tante le squadre che l’hanno seguito vista la vetrina dell’Europeo U19 e Mondiale U20. Gol di Puletto a Meret da 50 metri? Una cosa Maradoniana, gli abbiamo fatto i complimenti.

Obiettivi? Puntiamo a fare il meglio con un mix di giocatori esperti e una serie di giovani che sono cresciuti nel settore giovanile della SPAL. I giovani vanno valorizzati con un po’ di coraggio. Ruolo del direttore sportivo? Il nostro è un ruolo importante che si è evoluto in questi anni. Il direttore sportivo è ‘la gamba di mezzo’ di un tavolo a tre gambe tra allenatore e presidente.

Ideale sostituto di Kim? Il Napoli ha dimostrato di non avere consulenze. Ogni volta che è andato via un giocatore di livello, è arrivato qualcuno di migliore. Ho fiducia e sono sicuro che l’area tecnica del Napoli saprà egregiamente sostituire Kim, come ha sostituito Koulibaly.

Meluso? De Laurentiis coraggioso e visionario. Mauro darà il suo contributo. Arrivare il 15 luglio non è facile, ma avrà il suo tempo per ritagliarsi una propria centralità".