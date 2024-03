Ventura: "Di errori ne sono stati fatti tanti, non dipende solo dall'allenatore"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, allenatore

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, allenatore: “Spalletti sta facendo delle verifiche, questo modulo non sarà quello definitivo, ma sta cercando di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Per far giocare Dimarco è chiaro che devi giocare a 3 o a 5, se devi sfruttare Bellanova idem per cui credo voglia cavalcare un pò le qualità di chi ha. Anche Zaniolo che Spalletti vede molto proverà a metterlo nella condizione ideale. Il ct non ha tanto tempo per allenare per cui nelle amichevoli sta sperimentando e capendo anche la disponibilità dei calciatori.

Spalletti ha già iniziato a creare un ambiente sereno. I messaggi che ha mandato sono chiari: vuole giocatori seri e che non giochino alla play station. Ha avuto la possibilità di stare con la squadra e si è vista già una grande differenza: ora la squadra mostra più disponibilità, mette in campo aggressività, attenzione. Prima di parlare di tecnica e tattica, bisogna parlare di gruppo, voglia, determinazione, umiltà, convinzione e poi c’è il lavoro sul campo. Quello che Spalletti ha fatto nel Napoli lo sta facendo anche nella Nazionale devo dire che i segnali sono positivi.

E’ difficile che il Napoli ce la possa fare ad entrare in Champions, ma era impensabile all’inizio. E’ chiaro che di errori se ne sono fatti tanti, Calzona ha portato un pò di equilibrio e serenità. Non è il Napoli dello scorso anno, ma è più voglioso se poi Calzona sia l’allenatore giusto per ripartire non lo so, mi è difficile dirlo. Anche perché credo che non dipenda solo dall’allenatore, ma da tante cose”.