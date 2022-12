Basta un acuto di Messi: una modesta Argentina è avanti 1-0 sull'Australia al 45'

Basta un lampo di Lionel Messi all'Argentina per condurre il gioco su un'Australia coriacea ma quasi mai pericolosa.

Basta un lampo di Lionel Messi all'Argentina per condurre il gioco su un'Australia coriacea ma quasi mai pericolosa. Il primo tempo del secondo ottavo di Qatar 2022 finisce 1-0 per la Seleccion: decide la prima rete del 10 di Rosario in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali.

Il raconto del primo tempo. Dal primo minuto, la palla ce l'ha quasi sempre l'Argentina, ma il lungo lavorio di Messi&Co impiega un tempo pressoché infinito per trovare uno spiraglio nelle strette maglie dei Socceroos. Alla mezz'ora, il conteggio dei tiri in porta è ancora fermo allo zero a zero, con l'Australia che progressivamente prende coraggio. Da un fallo abbastanza inutile di Behich nasce però l'occasione che la Seleccion stava aspettando: la punizione è in realtà innocua, sui suoi sviluppi però Messi riesce ad arrivare al tiro da dentro l'area: nulla da fare per Mathew Ryan.