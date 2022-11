Brasile, si ferma Alex Sandro: salterà (almeno) la sfida col Camerun di Anguissa

Il medico sociale della Selecao Rodrigo Lasmar ha annunciato che il laterale della Juventus non prenderà parte alla sfida contro il Camerun

Si ferma Alex Sandro in casa Brasile. Il medico sociale della Selecao Rodrigo Lasmar, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, ha annunciato che il laterale della Juventus non prenderà parte alla sfida contro il Camerun per un infortunio all'anca sinistra. "Alex Sandro - ha detto - ha avvertito un dolore all'anca sinistra e non è riuscito a proseguire il match. Questa mattina è stato rivalutato, abbiamo eseguito una risonanza magnetica e ha mostrato lesioni muscolari nel muscolo dell'anca sinistra. L'atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun. È ancora in cura per poterlo recuperare il prima possibile".