Clamorosa impresa dell'Iran: battuto il Galles con due gol nel recupero

Impresa dell'Iran che torna a sperare nella clamorosa qualificazione agli ottavi. Vittoria per 2-0 contro il Galles

L'Iran vince meritatamente 2-0 contro il Galles e si rimette in corsa per il passaggio del turno dopo una partita emozionante che ha visto la squadra di Queiroz dominare per tutto la ripresa fino ai minuti di recupero quando, in 11 contro 10 per l'espulsione di Hennessey, è riuscita a trovare i due gol che gli hanno permesso di schiantare Bale e compagni, francamente deludenti per tutto il corso della gara. Di Cheshmi e Rezaeian le reti dei tre punti conquistati contro la squadra di Bale.