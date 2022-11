Clamoroso Belgio: lite De Bruyne-Hazard-Vertonghen, Lukaku a fare da paciere

I Diavoli Rossi, fortunati nel successo col Canada ma poi sconfitti dal Marocco, rischiano di uscire già dai Mondiali chiudendo definitivamente l'era della generazione d'oro.

Una situazione che ha fatto emergere già vecchi dissapori. Si apprende infatti che De Bruyne e Courtois non si parlano da anni per motivi personali, così come Eden Hazard e Trossard ma che anche Lukaku e Batshuayi non sono propriamente migliori amici. Alle ore 13 prenderanno la parola Eden Hazard e Thibaut Courtois e sarà interessante capire se verrà affrontata la questione delle tensioni nello spogliatoio.