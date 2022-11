Il Mondiale sarà una vetrina anche per i giovanissimi: i migliori 10 scelti da Tmw

Fonte: Tuttomercatoweb

Youssoufa Moukoko - 2004, Germania - Il più giovane di tutto il mondiale, in una nazionale che il ricambio generazionale lo ha già avviato da tempo e si presenta con un roster verdissimo in Qatar. Sei gol e quattro assist nelle quattordici gare di Bundesliga giocate in questa stagione: il futuro è già qui. Cioè, lì.

Yunus Musah - 2002, Stati Uniti - In odore di Italia, nello specifico di Inter. Il ds nerazzurro Ausilio l'ha visionato di persona diverse settimane fa e ora sembra pronto a portarlo in Serie , dopo essere stato corteggiato in passato anche da Roma e Juventus. Corsa e quantità, in mediana può ricoprire praticamente tutti i ruoli.

Josko Gvardiol - 2002, Croazia - Se ne parla da così tanto tempo che sembra ormai un veterano. Invece il centrale del Lipsia spegnerà appena 21 candeline a gennaio. Un muro di 185 centimetri: mancino di piede, perfetto per una retroguardia a tre ma capace di giocare sia a quattro che da terzino sinistro. Un gol in Champions quest'anno. Non sarebbe propriamente una sorpresa, ma forse il Mondiale può essere la sua occasione.

Nicola Zalewski - 2002, Polonia - Questo ragazzo lo conosciamo ormai piuttosto bene. Un misto tra rammarico, perché poteva essere azzurro, e orgoglio, perché in qualche modo porta l'azzurro in Qatar. Da Tivoli con furore, il Qatar può essere una vetrina clamorosa. Specie se dovesse scappargli qualche assist per Lewandowski…

Zeno Debast - 2003, Belgio - Sfiora i 190 centimetri, all'Anderlecht sono convinti di avere tra le mani una gemma per il futuro. Difensore centrale, paragonato in patria a Kompany che ne è stato anche il primo allenatore tra i professionisti. Sgomiterà per trovare posto, ma potrebbe sorprendere tanti.