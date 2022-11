Spagna-Costa Rica, le formazioni ufficiali: Asensio in avanti, out Morata. C'è Navas

Il ct della Spagna Luis Enrique sorprende con le scelte per l'esordio al Mondiale. In difesa infatti c'è Rodri al fianco di Laporte

Il ct della Spagna Luis Enrique sorprende con le scelte per l'esordio al Mondiale. In difesa infatti c'è Rodri al fianco di Laporte con Azpilicueta a sinistra. In mezzo al campo confermato il blocco Bercellona con i giovani Pedri e Gavi al fianco dell'esperto Busquets. In attacco out sia Morata si Ansu Fati, al loro posto Asensio e Dani Olmo.

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct Luis Enrique

Costa Rica: K. Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Borges, Tejeda; Fuller, Campbell, Bennette; Contreras. Ct: Luis Fernando Suarez.