Svizzera-Camerun, primo tempo senza reti: meglio la squadra di Anguissa

È una partita piacevole Svizzera-Camerun, gara che apre le rivalità nel Gruppo G della Coppa del Mondo

Al 30' ancora gli uomini di Song in avanti: questa volta è Hongla ad entrare in area e calciare in porta. Deviazione bassa di Sommer che poi Widmer rifinisce in calcio d'angolo. Sempre l'ex Udinese 3' dopo si presenta sull'altro versante del campo per mettere in mezzo un pallone basso per Embolo, chiuso però da Nkoulou. Altri due minuti e Widmer è provvidenziale ancora una volta in chiusura su un taglio di Toko Ekambi. Al 40' torna invece a farsi pericolosa la Svizzera con Elvedi che devia di testa un pallone piovuto in area da calcio d'angolo. La frazione si chiude con la notizia del Mondiale: sono solo 2 i minuti di recupero concessi dall'arbitro argentino Facundo Tello.