Alisson assente all'allenamento pre Bodo/Glimt: attesa per esito esami

Napoli, Alisson Santos assente alla rifinitura pre Bodo/Glimt: attesi gli esami dopo il problema fisico di Venezia

Alisson Santos è assente dall’allenamento di rifinitura di oggi in vista della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. L’attaccante brasiliano si è fermato per un problema fisico accusato durante la partita di Venezia, e per capire la gravità dell’infortunio si attende il responso degli esami strumentali, previsti nelle prossime ore. Una notizia che preoccupa Allegri, perché il giocatore era appena rientrato in gruppo dopo il recupero dall’infortunio e rappresentava una delle opzioni offensive a disposizione, soprattutto dopo lo stop di Neres.

Attacco ancora in emergenza: le alternative per il Bodo/Glimt

Se l’assenza dovesse essere confermata, il tecnico dovrà fare a meno di un altro uomo in un reparto già decimato, in una gara in cui il Napoli, a zero punti in Champions League dopo due giornate, non può più sbagliare. Le alternative non mancano ma sono contate: dalla coppia formata da Giovane e Lang fino ai due centravanti a disposizione, con Højlund e Lucca. La situazione, dunque, resta in evoluzione e solo dopo gli esami sarà possibile capire i tempi di recupero e l’eventuale coinvolgimento per le prossime gare, a partire dal tour de force che attende gli azzurri con Roma, Monza e Juventus all’orizzonte.