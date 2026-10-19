Allegri boccia Lucca! Sky: "Cambia il vice Hojlund, tempo scaduto per l'ex Udinese"

Napoli, cambia il vice Højlund: Giovane scavalca Lucca. Allegri chiude con gli esperimenti e punta su chi dà garanzie

Cambia il vice Højlund nelle gerarchie di Allegri. Non è più Lucca l’alternativa al danese al centro dell’attacco, ma Giovane, che sale nelle scelte del tecnico come nuovo nove alternativo. Il tempo degli esperimenti, spiegano le ultime indicazioni, è finito: dopo i risultati negativi e la batosta di Villarreal, il Napoli non può permettersi di sbagliare e deve affidarsi a chi ha dato garanzie. Una svolta che penalizza l’ex Udinese, per cui il Penzo sembrava l’occasione giusta per rilanciarsi ma che adesso scivola più indietro nella lista.

Rosa più ristretta, spazio a chi ha garantito affidabilità

Si lavorerà dunque con una rosa più ristretta, dando spazio ai giocatori che hanno già mostrato di poter reggere il peso delle partite. Un cambio di approccio che riflette la volontà di Allegri di ritrovare equilibrio e continuità, dopo settimane di turnover e di sperimentazioni imposte dall’emergenza infortuni. Giovane, già protagonista con l’assist a De Bruyne contro il Frosinone e inserito nella lista UEFA, si candida così a un ruolo importante nel tour de force che attende gli azzurri, a partire dal Bodo/Glimt. Lo fa sapere Sky Sport, che racconta un tecnico deciso a puntare su certezze più solide per provare a invertire la rotta.