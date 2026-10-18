Allegri, l’ex collaboratore Corradi vicino all’esonero: ore di riflessione alla Sampdoria

Quinto stop in sette gare di Serie B: i blucerchiati sono ultimi con appena quattro punti e il club si prende ore di riflessione sull’allenatore

Inevitabili ore di riflessione in casa Sampdoria dopo il ko interno con l’Arezzo. È il quinto stop in sette gare giocate, un percorso che ha portato i blucerchiati all’ultimo posto in classifica con soltanto quattro punti conquistati, frutto del pareggio di Cesena e della vittoria casalinga col Catanzaro.

Samp-Arezzo 1-2: Arena e Chierico ribaltano Henderson, la protesta dei tifosi a Marassi

Dopo il pareggio di Cesena e il successo con il Catanzaro, la Sampdoria ha infilato solo sconfitte: Juve Stabia, Palermo, Mantova, Avellino e, ora, Arezzo. L’ultima è arrivata questa sera a Marassi con il punteggio di 2-1 per gli ospiti, firmato da Arena e Chierico, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Henderson. Il risultato ha dato il via alla protesta dei tifosi sugli spalti.

Sampdoria, silenzio stampa dopo il ko: Corradi non parla, il club decide sul futuro

Il risultato ha acceso anche le valutazioni della società sul futuro della panchina blucerchiata, con Corradi inevitabilmente in bilico dopo l’avvio complicato. L’allenatore non ha parlato a fine gara: è scattato il silenzio stampa per il club, che si è preso le prossime ore per valutare e decidere il futuro della guida tecnica.