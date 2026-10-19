Allenamento prima del Bodo/Glimt: il report della SSC Napoli

Meno uno a Napoli-Bodo/Glimt: seduta mattutina di attivazione e lavoro tecnico-tattico al Training Center per gli azzurri

Meno uno a Napoli-Bodo/Glimt. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions League, in programma domani alle 21:00 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, con un lavoro di attivazione e poi un’esercitazione tecnico-tattica, per mettere a punto le indicazioni di Allegri in vista di una sfida che il Napoli non può sbagliare, a zero punti dopo due giornate.

Una gara da non fallire, tra assenze e dubbi di formazione

La partita contro i norvegesi arriva in un momento delicato, dopo la batosta di Villarreal e il ko di Venezia, con un clima che si è fatto pesante. Gli azzurri dovranno ritrovare equilibrio e continuità, anche in considerazione dei problemi legati agli infortuni, a partire dall’assenza di Neres e dall’attesa per le condizioni di Alisson Santos. Tra le scelte che il tecnico scioglierà soltanto a ridosso del fischio d’inizio c’è quella dell’assetto tattico.