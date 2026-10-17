De Bruyne shock: rigore sbagliato dopo quasi 6 anni! Stankovic lo ipnotizza a Venezia

Napoli, De Bruyne fallisce un rigore contro il Venezia: Stankovic lo ferma dopo quasi sei anni senza errori dal dischetto.

Una giornata da dimenticare per Kevin De Bruyne e per il Napoli di Massimiliano Allegri, sconfitto 1-0 sul campo del Venezia. Tra gli episodi decisivi della partita spicca il rigore fallito dal centrocampista belga, fermato da un grande intervento di Filip Stankovic. Un errore particolarmente sorprendente considerando i numeri del fuoriclasse azzurro dagli undici metri: prima della sfida del Penzo aveva trasformato 16 rigori, sbagliandone soltanto due. L'ultimo errore risaliva addirittura al novembre 2020, quando De Bruyne aveva fallito un penalty contro il Liverpool. Dopo quasi sei anni, dunque, il belga torna a sbagliare dal dischetto proprio in una delle partite più delicate della stagione del Napoli.

Napoli, De Bruyne e il rigore sbagliato contro il Venezia: una settimana da dimenticare

Il rigore neutralizzato da Stankovic rappresenta l'episodio simbolo di una settimana particolarmente complicata per De Bruyne e per gli azzurri. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, la trasferta di Venezia avrebbe dovuto offrire alla squadra di Allegri l'occasione per ripartire. È arrivato invece un altro ko, aggravato dall'errore del giocatore più rappresentativo della formazione partenopea. Per il belga si tratta inoltre di un nuovo episodio negativo dopo le polemiche suscitate dal suo atteggiamento nei confronti di Allegri durante la partita europea a Vila-real. Un momento difficile per De Bruyne, chiamato ora a reagire insieme al resto della squadra, a cominciare dalla prossima sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt.