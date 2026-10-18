Disastro Allegri, avvio da incubo: merita l’esonero? Vota il nostro sondaggio

Il futuro di Massimiliano Allegri è in discussione. TuttoNapoli.net dà la parola ai propri lettori: è giusto proseguire con il tecnico o serve una svolta?

Cinque sconfitte in nove partite, una squadra in difficoltà e tante domande sul futuro. Il Napoli attraversa una fase delicata della stagione e la posizione di Massimiliano Allegri finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Il ko per 3-1 contro il Villarreal in Champions League è stato seguito dalla battuta d’arresto in campionato contro il Venezia, reduce da sei sconfitte consecutive e vittorioso al debutto di Davide Nicola in panchina. Un avvio così complicato riporta alla peggiore partenza del Napoli dal 2001, quando il club militava in Serie B. All’orizzonte ci sono ora due appuntamenti importanti, contro Bodø/Glimt e Roma, che potrebbero incidere sul percorso degli azzurri e sulle valutazioni relative all’allenatore.

Futuro Allegri, conferma o esonero? La parola ai lettori di TuttoNapoli.net

I risultati e le prestazioni della squadra hanno aperto il confronto tra chi ritiene necessario concedere altro tempo ad Allegri e chi, invece, invoca un cambio di guida tecnica. La redazione di TuttoNapoli.net invita tifosi e lettori a dire la propria partecipando al nostro sondaggio: dopo questo avvio di stagione, Allegri merita ancora fiducia oppure la società dovrebbe valutare l’esonero? Clicca qui per votare.