Disastro Napoli: a secco contro il Venezia che aveva subito quasi 3 gol di media a partita

Il Napoli cade contro il Venezia, ultimo e reduce da 6 ko consecutivi. Davide Nicola conquista i primi tre punti e ritrova la porta inviolata dopo mesi.

Il Napoli perde e non riesce nemmeno a segnare contro il Venezia, una squadra che arrivava alla sfida con un bilancio difensivo pesantissimo: 18 gol subiti in sette precedenti tra campionato e Coppa Italia, per una media di quasi tre reti a partita. Un dato che rende ancora più amara la sconfitta degli azzurri, incapaci di sfruttare le difficoltà di un avversario ultimo in Serie A e ancora fermo a zero punti dopo sei sconfitte consecutive. Già eliminati dalla Coppa Italia, i lagunari cercavano una svolta e l'hanno trovata proprio contro la formazione di Massimiliano Allegri, protagonista di un'altra prestazione deludente.

Napoli, il Venezia cambia passo con Nicola: porta inviolata al debutto

Davide Nicola si è presentato alla grande sulla panchina del Venezia. Al debutto, il tecnico ha guidato i lagunari alla conquista dei primi tre punti stagionali, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata per la prima volta dallo scorso maggio. Una svolta immediata sul piano dei risultati e della solidità difensiva, che rende ancora più pesante il passo falso del Napoli. Gli azzurri non sono riusciti a trovare la via del gol contro una squadra che aveva mostrato grandi fragilità nelle precedenti uscite, alimentando nuovi interrogativi sul rendimento e sulla capacità della formazione di Allegri di reagire in un momento delicato.